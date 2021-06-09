Москва, , 15:17 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2021 года больше всего машин на вторичном российском рынке было продано в С-сегменте. Об этом 9 июня сообщается на портале «Автостат Инфо».

С января по апрель нынешнего года российские автолюбители купили 449 854 автомобиля с пробегом, принадлежащих С-сегменту, что на 23,5% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

На втором месте по перепродажам машины сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Их на вторичном рынке приобрели 424 042 человека — на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тройку лидеров замыкают машины бюджетного В-сегмента. Перепродажи этих авто выросли на 25%, до 348 293 ед.

В общей сложности в России было перепродано 1 611 147 легковых машин — на 25,5% больше, чем год назад.

Напомним, в апреле 2021 года в РФ на вторичном рынке было куплен 3801 подержанный пикап. Это на 109% больше, чем в апреле 2022 года, когда в стране было перепродано 1818 пикапов.

Читайте также: Названы восемь обязательных шагов при покупке авто с пробегом