Нур-Султан, , 15:14 — REGNUM Деятельность посредников стала основной причиной повышения цен на картофель в Казахстане. Об этом 9 июня заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на брифинге.

По его словам, казахстанские сельхозпроизводители прямо или со своих складов отпускают картофель по 200 тенге (33,7 рубля) за килограмм. Остальные надбавки — это инициатива перекупщиков, сказал министр.

Отметим, в Казахстане наблюдается рост розничной стоимости картофеля. Стоимость одного килограмма составляет около 400 тенге (67,5 рубля).