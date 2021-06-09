Баткен, Киргизия, , 15:13 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии пресекли деятельность международной преступной группировки, организованной таджикскими наркодельцами совместно с депутатом Кадамжайского райсовета (Баткенская область).

В ведомстве отмечают, что эта ОПГ переправляла наркотики из Таджикистана в Узбекистан через территорию Киргизии.

В ходе спецоперации киргизского депутата удалось поймать с поличным при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

При обыске в машинах и домах депутата-наркоторговца и его брата были обнаружены 37,5 кг марихуаны, 9 кг опия-сырца, 4 кг гашиша, гладкоствольное ружье без разрешительных документов, а также $232 тысячи, около 42,3 млн узбекских сумов и 106 тысяч киргизских сомов (в общей сложности свыше 17,1 млн рублей).

Депутата райсовета и его близкого родственника задержали и водворили в изолятор временного содержания. Сейчас киргизские спецслужбы пытаются установить личности граждан Таджикистана, причастных к организации этого наркоканала.