Москва, , 15:12 — REGNUM То, что самой востребованной профессией в России стала специальность врача телемедицины, вполне закономерно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова, к. э. н Людмила Иванова-Швец.

«Конечно, самым весомым фактором стала ситуация с пандемией, когда в связи с распространением коронавирусной инфекцией страны, и граждане вынуждены соблюдать ограничения в перемещениях, а необходимость в медицинской помощи присутствует и не только по коронавирусу.

Многие люди оказались без медицинской помощи по всем остальным заболеваниям, потому что большинство медицинских учреждений были закрыты или ограничены для приёма и консультаций.

Еще один фактор — закономерное развитие, связанное с развитием инновационных подходов к оказанию медицинской помощи. И до пандемии активно развивалась телемедицина, когда врачи крупных медицинских центров консультировали и руководили проведением операций в удаленных населенных пунктах или там, где нет узких высококвалифицированных специалистов.

Дальше это направление будет расти и развиваться. Это во многих случаях удобно, профессионально, быстро. Но для этого сами медицинские работники должны быть готовы, как в профессиональном, так и в техническом плане.

Должны быть курсы повышения квалификации именно для специалистов телемедицины, должно быть соответствующее оборудование и доступная связь.

Конечно, не всю медицинскую помощь можно оказать с помощью телемедицины, но во многих направлениях это возможно и может такая помощь спасет много человеческих жизней», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России рейтинг новых самых востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины.

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