Москва, , 15:12 — REGNUM В России необходимо чаще обращать внимание на открывшиеся для изучения документы военного времени в архивах. Об этом 9 июня заявил политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Что я хотел сказать и к чему призвать — читать документы, которые открываются в архивах сейчас. Вы знаете, я был поражён, честно вам скажу, когда я прочитал журнал боевых действий вот этого батальона, он был резервным батальоном Панфилова, и Панфилов ему особое внимание уделял», — заявил Демурин.

«Он заставил (писателя и офицера) Момышулы описывать свои вот эти выходы из окружения: он остаётся прикрывать, его окружают, он выходит, здесь уже пока бьются, он заходит сзади, затем он опять встаёт, мимо него проходят, и он опять оказывается в окружении… насколько это совпадает с тем, что описано в повести Александром Беком, это просто поразительно. Я не ожидал! Вы понимаете, я не ожидал, я всё-таки думал, что художественный вымысел перевесит что ли… но поскольку Бек сам был в дивизии народного ополчения и, в общем-то, всю войну прошёл, он отнёсся очень аккуратно», — указал он.

Он призвал историков способствовать популяризации архивных документов и показывать, насколько многая художественная литература точно передавала события на войне.