Рязань, 9 июня 2021, 15:13 — REGNUM Семьям погибших при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей, заявил 9 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Глава региона уточнил, что момент возгорания в реанимации попал в объективы камер видеонаблюдения. В палате, где лежал один пациент и произошло ЧП, находилась медсестра, она проводила забор крови.
Медсёстры, оказавшиеся в очаге возгорания, «заслуживают самых больших слов благодарности», добавил глава региона. Решается вопрос об их возможном награждении и оказании материальной помощи.
По решению губернатора в рязанских медицинских учреждения начаты внеплановые проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Особенное внимание уделят состоянию электропроводки и аппаратуры.
Как сообщало, в результате пожара в ОКБ им. Семашко погибли три человека, ещё 10 пострадали. Состоянии пяти человек врачи оценивают, как стабильно тяжёлое. Наиболее пострадавшую при пожаре медсестру вертолётом санавиации эвакуировали в московский ожоговый центр имени Вишневского.
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