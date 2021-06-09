Рязань, , 15:13 — REGNUM Семьям погибших при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей, заявил 9 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона уточнил, что момент возгорания в реанимации попал в объективы камер видеонаблюдения. В палате, где лежал один пациент и произошло ЧП, находилась медсестра, она проводила забор крови.

«Прямо при ней аппарат ИВЛ загорелся, произошёл небольшой взрыв. Она пыталась потушить возгорание, к ней на помощь пришла вторая медсестра. Сразу сработала пожарная сигнализация. К сожалению, погибли три человека. Это большая трагедия. Я ещё раз приношу глубокие соболезнования их близким. С ними сейчас работают психологи. Принято решение об оказании родственникам погибших материальной помощи — по одному миллиону рублей каждой семье», — уточнили Николай Любимов.

Медсёстры, оказавшиеся в очаге возгорания, «заслуживают самых больших слов благодарности», добавил глава региона. Решается вопрос об их возможном награждении и оказании материальной помощи.

По решению губернатора в рязанских медицинских учреждения начаты внеплановые проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Особенное внимание уделят состоянию электропроводки и аппаратуры.

Как сообщало, в результате пожара в ОКБ им. Семашко погибли три человека, ещё 10 пострадали. Состоянии пяти человек врачи оценивают, как стабильно тяжёлое. Наиболее пострадавшую при пожаре медсестру вертолётом санавиации эвакуировали в московский ожоговый центр имени Вишневского.

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