Бишкек, , 15:11 — REGNUM Сотрудники госучреждений Киргизии и рядовые граждане жалуются на то, что в соцсетях и интернет-мессенджерах им поступают сообщения от «руководства мэрии Бишкека» с просьбой перевести деньги якобы на приобретение техники или оказание гуманитарной помощи.

В муниципалитете столицы Киргизии отмечают, что мэрия никогда не занимается сбором средств, используя такие методы.

«Это мошенники! Никто из сотрудников столичного муниципалитета не будет писать подобные личные сообщения», — подчеркивают городские власти.