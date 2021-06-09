Калуга, , 15:46 — REGNUM Калужскими следователями в 2020 году было раскрыто 40 преступлений прошлых лет, из которых 11 убийств и изнасилований, семь грабежей, угонов, мошенничеств и краж. Об этом шёл разговор на заседание коллеги, где подвели итоги работы по раскрытию преступлений прошлых лет, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Сотрудники ведомства проанализировали основные показатели данной работы за два года. Наибольшее количество преступлений, совершённых в прошлые годы, в 2020 году раскрыто в Калуге (15 преступлений) и Обнинске (12). Показатели следственного управления в 2020 году по анализируемому направлению деятельности в целом сопоставимы с показателями 2019 года. Руководитель отдела криминалистики калужского областного следственного управления Сергей Кузнецов заявил, что наряду с раскрытием преступлений прошлых лет, за последние три года их остаток не увеличивается. Так, с 2018 по 2020 годы раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и изнасилований составила 100%.

По итогам коллегии руководитель следственного управления Игорь Литвинов потребовал повысить эффективность работы аналитических групп по раскрытию преступлений прошлых лет, уделяя особое внимание убийствам, совершенным при отягчающих обстоятельствах, и преступлениям в отношении несовершеннолетних.

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