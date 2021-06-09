Новотроицк, Оренбургская область, 9 июня, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В городе Новотроицк Оренбургской области дети осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны. Венки возле монумента «Вечно живым» были подожжены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Сожжённые венки у памятника

В ведомстве отметили, что личности детей уже установлены. Вандалами стали двое мальчиков в возрасте пяти и семи лет. В отношении родителей этих детей возбудили административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию сыновей. Готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних.

Со своей стороны проверку по факту ЧП проводит прокуратура. «Ведомство даст оценку достаточности и эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов системы образования», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева. Она также добавила, что в целях правового воспитания несовершеннолетних, развития в них чувства патриотизма и уважения к истории сотрудниками прокуратуры запланирован курс тематических лекций и бесед со школьниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2020 года в Оренбурге трое школьников играли на территории Мемориального комплекса памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и потушили Вечный огонь.