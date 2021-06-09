Берлин, , 15:12 — REGNUM На нынешней неделе Германия и Соединенные Штаты продолжат переговоры по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 9 июня заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая в бундестаге на вопросы немецких парламентариев, его слова приводит агентство Bloomberg.

Как отметил глава МИД Германии, целью указанных германо-американских переговоров является «достигнуть действительно конкретного прогресса» по «СП-2» к нынешнему августу.

При этом в данный момент в США находится переговорная группа из Германии во главе с внешнеполитическим советник канцлера ФРГ Яном Хеккером и экономическим советником Ангелы Меркель — Ларсом-Хендриком Реллером.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решение властей США временно исключить компанию-оператора «Северного потока — 2» из пакета санкций стало одним из «воодушевляющих сигналов».