Москва, , 15:14 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») резко высказался в адрес коллекторских организаций. Негативную оценку этой профессии он дал на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее парламентарий нелестно отозвался в адрес коллекторов. Это обстоятельство стало основанием для обращения Национальной организации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в Следственный комитет с просьбой привлечь его по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Директор НАПКА Борис Воронин также присутствовал на мероприятии, что неоднократно создавало конфликтные моменты и приводила к перебранкам между ним и депутатом.

«Я вас не боюсь», — на повышенных тонах обратился к главе НАПКА Милонов.

«И не надо боятся», — ухмыльнулся в ответ Воронин.

«Я не боюсь», — повторил парламентарий.

«Надо отвечать за свои слова», — парировал глава коллекторской организации.

«Вы не с должником общаетесь, а с представителем людей», — заявил депутат Госдумы.

После этого Милонов назвал коллекторов «солдатами зла».

«Вы на стороне зла, а я на стороне людей. Никакого уважения к вам нет», — заявил Милонов.

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