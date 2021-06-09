Бишкек, , 15:05 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, прибыл с официальным визитом в столицу Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Эсенбога» Садыра Жапарова встретил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

В рамках визита в Анкару запланированы переговоры президента Киргизии с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и спикером национального собрания Мустафой Шентопом, а также участие киргизской делегации в бизнес-форуме и встрече с киргизскими студентами и трудовыми мигрантами.

В состав президентской делегации вошли супруга главы государства Айгуль Жапарова, министр иностранных дел Руслан Казакбаев, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, министр культуры Кайрат Иманалиев, замминистра обороны Алмазбек Карасартов, замминистра сельского хозяйства Азамат Мукашев и руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов.