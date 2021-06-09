Ереван, , 15:11 — REGNUM Азербайджан вернул Армении военнослужащего, который заблудился на границе, и тем самым создал позитивную почву для деэскалации приграничной ситуации. Об этом и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил 9 июня на встрече с жителями Ширакской области.

Он напомнил, что ранее один из армянских солдат заблудился в тумане и оказался на территории, подконтрольной Баку. Его взяли в плен, но утром 9 июня вернули на родину.

«Я очень позитивно оцениваю этот факт, что создает почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации», — заявил Пашинян.

Ранее инцидент объяснили в армянском минобороны. Там заявили, что попавший в плен военный диверсантом не был, а попал на азербайджанскую территорию по ошибке.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года армяно-азербайджанская граница стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. На границе произошло уже несколько инцидентов с участием военных.

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