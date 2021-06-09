Самара, , 16:00 — REGNUM Карантин по бешенству животных введен еще в нескольких населенных пунктах Самарской области. Соответствующие постановления главы региона Дмитрия Азарова опубликованы на сайте областного правительства.

Сообщается, что ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства введены в городском округе Жигулевск в селе Ширяево и в сельском поселении Кировский Красноармейского района. Кроме этого, карантин введен в подсобном хозяйстве села Каменка Шенталинского района. Ранее, 18 мая 2021 года карантин по бешенству животных был введен в деревне Карабикулово Шенталинского района.

Отмечается, что на этих территориях во время действия карантина нельзя лечить, ввозить и вывозить больных восприимчивых животных, а также охотится на них. Запрещается проводить ярмарки и выставки животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в трех районах Самарской области введен карантин по бешенству животных.