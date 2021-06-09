Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Рост экономики Грузии, согласно пессимистичному прогнозу, в 2021 году будет выше 7%. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 июня заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Вы можете наблюдать, что экономика восстанавливается очень быстро, — сказал глава грузинского правительства. — Положительные сигналы и настроения, которые исходят от бизнеса, дают нам очень оптимистичную причину того, что восстановление экономики уже началось быстрыми темпами».

Гарибашвили отметил, что в мае рост ВВП составил почти 45%. Он добавил, что согласно оптимистическому прогнозу, рост экономики страны в текущем году может превысить 10%.

Напомним, ранее в Грузстате сообщили, что ВВП Грузии в мае 2021 года вырос по сравнению с тем же месяцем 2020 года на 44,8%. После этого министр финансов страны Лаша Хуцишвили заявил, что в его ведомстве изменили прогноз роста экономики на текущий год и увеличили его с 4,3% до 6,5%.

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