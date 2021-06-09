Ярославль, , 15:04 — REGNUM Власти Ярославля вновь не смогли снести частные торговые павильоны в Заволжском районе города, их собственники выступают против сноса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Попытка сноса ларьков Наталья Бобрякова

Противостояние мэрии и хозяев торговых точек возле торгового центра «Яркий» в Заволжском районе Ярославля длится не один год. Как ранее сообщало ИА REGNUM в июле 2020 года власти уже предпринимали попытку сноса ларьков, но тогда хозяевам удалось отстоять свои точки. 9 июня 2021-го была предпринята новая попытка. Позиция мэрии прежняя — НТО незаконные и подлежат сносу.

«Позиция мэрии неизменна, данная территория должна быть освобождена, благоустроена. Здесь не должно быть никаких торговых объектов, до девятого июня данный участок земли должен быть свободен от всех строений. У нас идёт ремонт проспекта Машиностроителей. В ходе этого ремонта мы отремонтируем тротуары, прилегающие территории, будет хорошая открытая зона», — заявил глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Продавцы против мэрии Наталья Бобрякова

Однако, владельцы ларьков уходить не намерены. Они считают, что их торговые точки установлены на фундаменте, временными объектами не являются, а потому могут быть снесены только по решению суда. Предпринимателей поддерживают и депутаты муниципалитета.

«Мы недавно услышали отчет мэра Ярославля. После пандемии экономические показатели бюджета падают, растет безработица. А тут вот они рабочие места и налоги в бюджет, которые почему-то мэрии не нужны», — сказала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

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На место сноса вызывали и сотрудников правоохранительных органов, но полиции в конфликт малого бизнеса и власти предпочла не вмешиваться. Сотрудники мэрии территорию, где стоят ларьки, в итоге покинули. Но пообещали вернуться утром 10 июня. Сейчас примерно половина торговых точек, которые мэрия намерена снести, закрыта, на ларьках появились надписи «Учет».

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