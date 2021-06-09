Ярославль, 9 июня 2021, 15:04 — REGNUM Власти Ярославля вновь не смогли снести частные торговые павильоны в Заволжском районе города, их собственники выступают против сноса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Противостояние мэрии и хозяев торговых точек возле торгового центра «Яркий» в Заволжском районе Ярославля длится не один год. Как ранее сообщало ИА REGNUM в июле 2020 года власти уже предпринимали попытку сноса ларьков, но тогда хозяевам удалось отстоять свои точки. 9 июня 2021-го была предпринята новая попытка. Позиция мэрии прежняя — НТО незаконные и подлежат сносу.
«Позиция мэрии неизменна, данная территория должна быть освобождена, благоустроена. Здесь не должно быть никаких торговых объектов, до девятого июня данный участок земли должен быть свободен от всех строений. У нас идёт ремонт проспекта Машиностроителей. В ходе этого ремонта мы отремонтируем тротуары, прилегающие территории, будет хорошая открытая зона», — заявил глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.
Однако, владельцы ларьков уходить не намерены. Они считают, что их торговые точки установлены на фундаменте, временными объектами не являются, а потому могут быть снесены только по решению суда. Предпринимателей поддерживают и депутаты муниципалитета.
«Мы недавно услышали отчет мэра Ярославля. После пандемии экономические показатели бюджета падают, растет безработица. А тут вот они рабочие места и налоги в бюджет, которые почему-то мэрии не нужны», — сказала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.
На место сноса вызывали и сотрудников правоохранительных органов, но полиции в конфликт малого бизнеса и власти предпочла не вмешиваться. Сотрудники мэрии территорию, где стоят ларьки, в итоге покинули. Но пообещали вернуться утром 10 июня. Сейчас примерно половина торговых точек, которые мэрия намерена снести, закрыта, на ларьках появились надписи «Учет».
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