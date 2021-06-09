Варшава, , 15:03 — REGNUM Население Польши приближается к формированию коллективного иммунитета от COVID-19. Об этом заявил 9 июня министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время эфира на телеканале TVP Info.

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«По последним данным, почти 60% населения Польши невосприимчивы к COVID-19. Наше исследование охватило как вакцинированных людей, так и переболевших и выздоравливающих. До формирования устойчивого коллективного иммунитета, который может положить конец пандемии, осталось совсем немного», — заявил Недзельский.

Министр при этом добавил, что положительного результата можно будет достичь лишь в том случае, если не возникнут новые штаммы коронавируса, которые будут невосприимчивы к имеющимся вакцинам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года. К настоящему времени в республике полностью вакцинированы 8 621 029 человек.