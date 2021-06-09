Киев, , 15:05 — REGNUM Офис президента Украины мог намерено исказить содержание разговора президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщило 9 июня издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, власти США негативно восприняли высказывания Зеленского относительно Байдена, сделанные незадолго до разговора лидеров стран.

«По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным «эксцессом исполнителя», склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой (улица, на которой расположен офис президента Украины — ИА REGNUM) и ставят под сомнения надёжность Украины как партнёра Соединённых Штатов», — сказано в сообщении.

Источники издания отметили, что именно после слов Зеленского американская сторона могла отменить встречу главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко с советником Госдепа Дереком Шолле.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что «удивлён» отказом США от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Сам газопровод он назвал российским «оружием» и обвинил американцев в том, что они своими руками подносят «пули» к этому оружию.

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