Киев, 9 июня 2021, 15:05 — REGNUM Офис президента Украины мог намерено исказить содержание разговора президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщило 9 июня издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, власти США негативно восприняли высказывания Зеленского относительно Байдена, сделанные незадолго до разговора лидеров стран.
Источники издания отметили, что именно после слов Зеленского американская сторона могла отменить встречу главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко с советником Госдепа Дереком Шолле.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что «удивлён» отказом США от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Сам газопровод он назвал российским «оружием» и обвинил американцев в том, что они своими руками подносят «пули» к этому оружию.
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