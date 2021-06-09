9 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:35 — REGNUM В крымском селе Тургеневка начался сбор эфиромасличной розы для косметической и других отраслей.

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

В окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма на розовом поле площадью около 30 гектаров идет ежегодный сбор урожая эфиромасличной розы.

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

На плантации выращивают два сорта — «Радуга» и «Лань», — которые более адаптированы к местному климату.

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

Собирать розы начинают на рассвете, а заканчивают до 11 часов дня. Именно в это время концентрация эфирного масла в лепестках оптимальна.

Переработка роз для получения гидролата Александр Полегенько © ИА REGNUM

Переработка роз для получения гидролата Александр Полегенько © ИА REGNUM Переработка роз для получения гидролата Александр Полегенько © ИА REGNUM

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM Розы пакуют и загружают Александр Полегенько © ИА REGNUM

Собранные цветы перерабатывают рядом, в километре от плантации, на специальной установке. Из четырёх тонн лепестков получается не более одного килограмма эфирного масла. На выходе получают гидролат или розовую воду, служащую основой для различной косметики.

Роза эфиромасличная Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

В советские годы розу считали одним их главных цветущих растений на полуострове. Как и сейчас, их высаживали повсюду — и вдоль дорог, и во дворах, и, конечно, в парках и скверах.

Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор урожая эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Собранный урожай Александр Полегенько © ИА REGNUM

Собранный урожай Александр Полегенько © ИА REGNUM