Тюмень, , 14:59 — REGNUM Прокуратура обжалует приговор бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову. Сообщение об апелляции опубликовано в картотеке Центрального районного суда Тюмени.

Напомним, 1 июня Юрию Алтынову, обвинённому в коррупции, суд назначил штраф 3,6 млн рублей в доход государства, лишив его звания генерал-майора и на 5 лет лишил его права занимать должности на государственной службе.

Алтынову было выдвинуто обвинение в получении трёх взяток в виде iPhone, сумки Montblanc, часов TAG Heuer. Гособвинение просило у суда назначить бывшему начальнику областного УМВД девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф на сумму более четырёх миллионов рублей и лишить его звания генерал-майора полиции.

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