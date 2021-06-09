Москва, , 14:59 — REGNUM Возможность оформления социальных выплат гражданам (пособий в связи с рождением ребенка, выходом на пенсию, по безработице и других) через портал госуслуг без необходимости личного визита в соответствующие учреждения является более чем логичным развитием функционала этого важнейшего сетевого сервиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«В выигрыше при этом оказываются все без исключения участники процесса: гражданам больше не нужно тратить время ожидание в очередях и отпрашиваться с работы, государственные учреждения экономят время сотрудников и площади своих помещений.

Предварительный автоматизированный анализ поступающих заявлений и проверка представленных документов может осуществляться в любое время суток, к минимуму сводится вероятность ошибки вследствие человеческих факторов.

Технические возможности идентификации пользователя давно позволяют безопасно осуществлять управление личными финансами из любой точки планеты.

Пользователи сетевых банковских сервисов давно к этому привыкли и не найдут в новом функционале портала государственных услуг ничего необычного.

При этом возможность оформить социальные выплаты традиционным образом — в офисе государственного учреждения — обязательно будет сохранена для тех граждан, кто пока что не относит себя к опытным пользователям интернета.

Можно констатировать, что портал госуслуг уверенно движется в направлении цифровой зрелости. В перспективе следует ожидать расширения финансовой и банковской составляющей портала госуслуг на пути его интеграции с сервисами Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС)», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг. Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои банковские реквизиты.

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