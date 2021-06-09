Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM В Алма-Ате возник дефицит второго компонента вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе городского управления общественного здоровья.

В управлении отметили, что проблема будет решена в течение дня. Вакцина отсутствует в некоторых прививочных пунктах Алма-Аты. Всего в городе насчитывается 13 тыс. доз. В большинстве пунктов насчитывается от 30 до 300 доз.

Временно исполняющая обязанности заместителя руководителя управления Светлана Султангазиева сказала, что во многих пунктах вакцина остаётся. «Они должны были перераспределять пациентов», — сказал Султангазиева.

Отметим, по состоянию на 9 июня первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 2,33 млн человек.