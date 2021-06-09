Москва, , 14:57 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя BMW в России начали приём заказов на новый BMW 4 серии Gran Coupe. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для нового автомобиля доступны три версии: Base, M Sport Pure и M Sport Pro.

BMW 4 серии Gran Coupe более крупный, чем актуальная модель. Его длина выросла на 143 мм, ширина — на 27 мм, а высота — на 53 мм. Размеры колеи также стали больше — на 50 мм спереди и на 29 мм сзади. Объём багажника увеличился на 39 литров, до 470 литров.

Внешне модель выделяется трапециевидной радиаторной решёткой, светодиодной головной оптикой с U-образной графикой, узкими фонарями на корме и небольшим спойлером на двери багажника.

Уже в базовую комплектацию новинки входят: парктроник, опция интеллектуального экстренного вызова и активный круиз-контроль Stop&Go.

Стоимость самой дешёвой комплектации модели равна 3 680 000 рублей.

Ранее компания BMW представила полноприводный кабриолет M4 Competition Convertible xDrive с рядным шестицилиндровым турбодвигателем объёмом три литра и мощностью 503 л. с.

Читайте также: Появились подробности о новом BMW iX для России