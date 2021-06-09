Москва, , 16:58 — REGNUM Российский рэп-исполнитель T-Killah (настоящее имя — Евгений Тарасов) госпитализирован в одну из московских больниц с положительным тестом на коронавирус. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 9 июня.

«Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги», — пожаловался артист. Однако рэпер уверен, что скоро «будет огурчиком».

Добавим, что Тарасова поддержали известные российские личности. Среди них певицы Юлианна Караулова и MIA BOYKA, блогер Евгений Кулик, актриса Наталья Рудова и многие другие.

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