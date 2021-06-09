Москва, , 14:53 — REGNUM На время реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому сама скульптура не покинет Красную площадь, а будет перемещена с постамента памятника в специальный павильон возле Покровского собора, где и будут проводиться работы. Об этом 9 июня журналистам сообщил главный архитектор проекта реставрации памятника Алексей Жданов.

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Он уточнил, что работы по реставрации начнутся в октябре.

«Демонтаж скульптуры будет проводиться в соответствии с графиком работ после завершения строительства павильона. Это произойдет приблизительно в октябре», — сказал Жданов.

По его словам, скульптуру демонтируют и установят на временный постамент каркасного типа. Реставраторы выполнят демонтаж повреждённых металлических элементов каркаса, а также извлекут формовочную массу из фигур скульптурной композиции.

При этом внешний вид памятника не изменится. Будут воссозданы утраченные элементы, проведены работы по нанесению защитно-декоративного покрытия. Также специалисты выполнят работы по реставрации барельефов.

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«После завершения этих работ скульптурная композиция будет возвращена обратно на постамент», — добавил Жданов.

Одновременно с реставрацией скульптуры будут идти и работы по реставрации постамента и работы по благоустройству территории.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что реставрационные работы памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в Москве, к которым приступили в начале июня, будут завершены 31 октября 2022 года. Сумма госконтракта составляет 55 млн рублей.