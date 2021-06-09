Мадрид, , 14:52 — REGNUM Кибератаке подверглись серверы министерства труда и социальной экономики Испании. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба испанского ведомства на странице в соцсети Twitter.

«Министерство труда и социальной экономики пострадало из-за компьютерной атаки», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время специалисты министерства и Национального криптологического центра страны ведут совместную работу для того, чтобы определить источник кибератаки, а также максимально возможно быстро восстановить функционирование интернет-ресурсов ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня сотрудники ФБР и разведывательного управления полиции начали расследование кибератаки на юридический департамент Нью-Йорка.