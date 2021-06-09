Таллин, , 14:48 — REGNUM Финляндия вправе самостоятельно принимать решения, касающиеся ее рынка труда и внутренней политики, а Эстонии пора избавиться от мании величия по отношению к соседям. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя сообщения эстонских СМИ о том, что, по мнению министра иностранных дел Эвы-Мария Лийметс, Финляндия не прислушивается к требованиям Эстонии по возобновлению трудовой миграции, Чаплыгин написал: «Непонятно, с какой это стати Финляндия должна прислушиваться к Эстонии. У наших политиков явная мания величия, если они считают, что могут учить уму-разуму весь мир».

Публицист считает, что финское правительство думает прежде всего о собственных национальных интересах. «Хорошо бы и нам у них этому поучиться», — заключил свои размышления Чаплыгин.

Ранее стало известно, что Финляндия разрешила попадание в свою страну трудовых ресурсов из Эстонии только воздушным путем. Подавляющее большинство эстонцев раньше прибывало на заработки в соседнюю страну на морских пассажирских паромах Таллин — Хельсинки.