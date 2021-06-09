Сеул, , 14:58 — REGNUM Эксперты Корейского института экономических исследований (KERI) прогнозируют рост темпов экономики Южной Кореи в 2021 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт представителей KERI.

Согласно опубликованным данным, рост южнокорейского ВВП составит 3,8%, что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Известно, что представители KERI пересмотрели свой прогноз в связи с восстановлением мировой экономики и экспорта товаров из страны.

Предполагается, что по итогам года экспорт товаров из Южной Кореи увеличится на 9,6%, частное потребление — на 2,3%, инвестиции в производственные мощности — на 9%, инвестиции в строительство — на 2,1%. Инфляция составит 1,8%.

Эксперты отмечают, что повторное распространение коронавируса и медленные темпы распространения вакцины могут стать факторами риска на пути экономического роста страны.