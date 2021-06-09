Москва, , 14:48 — REGNUM Российские власти последовательно расширяют функционал для реализации амбициозных социальных задач и сегодня с помощью применения опережающих время финансовых и цифровых технологий помощь уже оказывается здесь и сейчас каждому конкретному нуждающемуся человек, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Возможность автоматического получения выплат от федеральных или региональных властей через систему госуслуг — это, на мой взгляд, только первый важный этап задуманного.

Мгновенное оказание мер социальной поддержки гражданам разной категории становится реальностью в рамках социального казначейства. Вероятно, что до конца 2021 года список оказываемых мер поддержки населения будет переосмыслен и расширен.

В рамках философии социального казначейства будет удобно и весьма эффективно работать и бизнесу. Здесь есть бескрайние просторы для развития социальных и финансовых коммуникаций, создания уникальных платежных и образовательных продуктов в цифровой среде.

Как и «зеленые» технологии вектор развития российского финтеха в сторону социальной цифровой среды станет важным ориентиром для инвесторов, способен дополнительно повысить капитализацию бизнеса на 3%-5%.

Старые методы по привлечению клиентов в кредитные организации — партнеров госпрограмм, очевидно, прямо на глазах будут уходить в прошлое.

Погоня за клиентами сегодня — это опережающие время финансовые технологии и глубокая вовлеченность в цифровую социальную среду, прозрачность и ответственность перед обществом в плане внедрения в повседневность принципов социального казначейства», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, жители РФ смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений, дав соответствующее согласие на портале госуслуг и указав актуальные банковские реквизиты.

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