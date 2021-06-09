Итальянская Республика, , 14:47 — REGNUM Главным тренером римского «Лацио» назначен бывший «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба команды.

Сарри сменил на посту наставника «Лацио» Симоне Индзаги, который перешёл на аналогичную должность в «Интере».

Сарри находился без работы в августа 2020 года, когда покинул «Ювентус». Под его руководством туринский клуб выиграл чемпионат Италии в сезоне 2019/20.

В сезоне 2018/19 Сарри возглавлял «Челси», с которым стал победителем Лиги Европы.