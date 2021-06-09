Париж, , 14:47 — REGNUM Сотрудник службы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона предупреждал его о возможной опасности за несколько мгновений до того, как произошел инцидент с пощечиной. Об этом 9 июня передает телеканал BFM.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности посчитали, что место, где произошла пощечина, не было достаточно безопасным для общения с людьми.

«Сотрудник службы безопасности советовал Макрону не идти к ограждению», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, во время общения с местными жителями в департаменте Дром (регион Овернь — Рона — Альпы, Франция) французский президент Эммануэль Макрон получил пощёчину от человека из толпы. Неизвестный ударил главу государства по лицу, когда Макрон подошёл к ограждению, за которым стояла толпа людей, и приветствовал их. В этот же время подоспела охрана, которая скрутила нападавшего.

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