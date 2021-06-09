Таллин, , 14:46 — REGNUM Вряд ли ставшие оппозиционными партия «Отечество» (Isamaa) и Эстонская Консервативная народная партия EKRE имеют право критиковать нынешнее правительство страны за сокращение военного бюджета и подрыв национальной безопасности, так как сами несут ответственность за произошедшее.

Об этом депутат национального парламента от Социал-демократической партии и младший брат президента Эстонии Керсти Кальюлайд Раймонд Кальюлайд заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что Isamaa и EKRE с осени 2016 года по февраль 2021 года входили в правящую коалицию вместе с Центристской партией и несут прямую ответственность за бюджетные решения. «Никто не смог нанести больше вреда интересам безопасности Эстонии, чем предыдущее правительство. В то время оборонный бюджет Эстонии, возможно, даже увеличивался, но безопасность снижалась день ото дня», — отметил Кальюлайд.

По его словам, каждую неделю важные для Эстонии союзники и партнеры подвергались оскорблениям, все и вся в трансатлантической солидарности высмеивалось. Что касается НАТО, то было объявлено, что у Эстонии на этот счет есть план Б, напомнил Кальюлайд интервью тогдашнего председателя EKRE Марта Хельме.

«За всем этим наблюдали партнеры EKRE по коалиции и ничего не сделали, чтобы это остановить», — считает депутат. Поэтому он назвал вызывающим смех то обстоятельство, что теперь EKRE говорит о подрыве обороноспособности новым правительством.