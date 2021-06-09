Белгород, , 14:51 — REGNUM Более 200 различных боеприпасов обнаружили рабочие в токарном станке на заводе ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» в Белгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Рабочие 7 июня проводили ремонт токарного станка. Внутри конструкции они заметили предметы, напоминающие снаряды, и вызвали спасателей. Взрывотехники достали из станка восемь гранат различных модификаций, 23 мм малокалиберный снаряд, две 50 мм миномётные мины, шесть взрывателей и 200 патронов калибра 12,5 мм.

Кроме того, 8 июня снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены при проведении земляных работ на территории АО «Элеватор» в Алексеевке. Там извлекли 11 артиллерийских снарядов и шесть гильз с порохом от артиллерийского снаряда. А недалеко от села Лапыгино Старооскольского городского округа во время прогулки в лесу мужчина наткнулся на боеприпасы, которые специалисты идентифицировали как три артиллерийских снаряда, три гранаты РГД 33, гранату М39, противотанковую мину, пять разнокалиберных взрывателей и шесть запалов с гранат.

Все опасные находки были изъяты взрывотехниками и ликвидированы на специальном полигоне.