Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Осенью в Грузии, как и в других странах, может начаться четвёртая волна пандемии. Об этом 9 июня заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«По прогнозу, который у нас имеется, в конце августа и начале осени в Европе, в том числе в Грузии, может быть четвёртая волна», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что третья волна в Грузии была слабее второй. По мнению врача, это было связано с тем, что около трети населения страны к тому времени уже получили иммунитет к SARS-CoV-2 естественным путём.

Гамкрелидзе отметил, что за лето нужно подготовиться к четвёртой волне пандемии, что бы она была менее тяжёлой. Для этого нужно вакцинировать как можно больше людей. Глава центра заявил, что в Грузии планируется прививать до 700 тыс. человек в месяц.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. За предыдущие сутки, согласно официальным данным, в стране сделали менее 6 тыс. прививок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии разрешили проводить торжественные церемонии регистрации брака