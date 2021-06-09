Москва, , 14:46 — REGNUM Комиссия по защите государственного суверенитета практически в режиме реального времени фиксируют попытки влияния на выборы в Государственную думу РФ, рассказал в интервью МК.RU сенатор, председатель временной комиссии защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

«В частности, примеры можно найти в официальном телеграм-канале комиссии. Также в открытом доступе есть тексты наших ежегодных и специальных отчетов, большинство заседаний комиссии транслируется для всех желающих через Интернет. Что касается свежих примеров: один лишь официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Петер Стано практически еженедельно попадает в поле зрения комиссии то с призывами вопреки решений суда отпустить тех или иных подозреваемых в конкретных уголовных делах, то с огульной «критикой» решений надзорных органов РФ, а то и вовсе с требованием отпустить осужденных за участие в откровенно террористических организациях — это точно попытки вторжения в наши суверенные компетенции. Что же касается предстоящих выборов, то в том же Европарламенте уже договорились опубликовать очередной «российский доклад», не дожидаясь официального подведения итогов сентябрьского голосования, и, как нам известно, в нем предполагается «призвать мировую общественность» не признавать результаты российских думских выборов, которые еще даже официально не объявлены в Российской Федерации!», — отметил парламентарий.

«Относительно сентябрьских выборов: мы еще в апреле создали при комиссии рабочую группу по мониторингу попыток повлиять извне на думские выборы 2021 г. во главе с сенатором Владимиром Джабаровым. Мы подробно рассмотрим предварительные результаты работы группы на заседании комиссии сразу после официального объявления выборов, расскажем о планах на будущее. Также посвятим результатам ее работы один из разделов Ежегодного доклада комиссии. Более того, отмечу, комиссия не уйдет в отпуск по окончании весенней сессии Совета Федерации, а продолжит активный мониторинг в июле-сентябре с. г», — подчеркнул Андрей Климов.

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