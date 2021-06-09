Дакар, , 14:45 — REGNUM Посольство Индонезии в Дакаре продвигает электродвигатели, производимые в Индонезии, на рынок Сенегала, сообщает Antara.

Индонезия предложила Сенегалу электродвигатели GESITS от компании WIKA Industri Manufaktur.

Индонезия также предлагает дружественным странам, включая Сенегал, использовать мотоцикл GESITS.

Государство доказало свою способность производить высокотехнологичные продукты, такие как самолет CN-235 производства PT Dirgantara Indonesia, который был приобретен военно-воздушными силами Сенегала.