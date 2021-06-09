Варшава, , 14:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 9 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировали 428 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 108 человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 876 289 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 74 363.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.