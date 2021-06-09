Таллин, , 14:44 — REGNUM Во вторник, 8 июня, в Ахме (северо-восток Эстонии) в результате пожара вышла из строя местная электроподстанция. Об этом сообщила пресс-служба Идаского спасательного центра, отметив, что возможной причиной ЧП стала кошка.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной службы спасения в 09:41 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на распределительный щит залезла кошка, из-за чего начался пожар. Сама кошка от полученного удара током погибла на месте.

После отключения электроэнергии с подстанции спасатели проверили ситуацию и поручили электрикам отремонтировать поврежденный щит.