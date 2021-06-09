Варшава, , 14:43 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции 9 июня прокомментировал грядущую встречу президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам Рау, встреча президентов России и США не должна изменить политику Вашингтона в отношении Москвы.

«Предыдущие американские президенты много раз общались с российским лидером, и это никак не влияло ни на отношения стран, ни на международную обстановку», — заявил он.

«В Варшаве не верят в то, что встреча Путина и Байдена приведет к отмене санкций США против России. У Вашингтона твердая и принципиальная позиция по поводу присоединения Крыма Россией, кибератак, а также попыток Москвы повлиять на избирательный процесс в США. Наверняка Байден будет занимать доминирующую позицию в переговорах», — заявил глава польской дипломатии.

Напомним, встреча лидеров США и России намечена на 16 июня в швейцарской Женеве.