Оренбург, , 14:43 — REGNUM Завершились поиски 15-летней жительницы Саракташского района Оренбургской области Анастасии Ш. Девушка жива и здорова, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, она в компании двух знакомых парней находилась на территории Самарской области. Принимаются меры к её передаче родителям.

«Следователями будут приняты исчерпывающие меры к всестороннему исследованию причин отсутствия несовершеннолетней с вынесением по результатам процессуальных решений», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.

Напомним, 15-летнюю девушку несколько дней искали правоохранители и волонтеры. Она ушла из дома утром 5 июня и пропала.

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