Ново-Огарево, Московская область, 9 июня 2021, 14:50 — REGNUM Российский президент Владимир Путин дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который строится в районе города Свободный в Приамурье. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба Кремля.
Глава государства посредством видеосвязи принял участие в торжественной церемонии пуска первых двух технологических линий ГПЗ. Он отметил, что при строительстве завода пришлось решить ряд сложных задач, оборудовать его современной отечественной и импортной техникой.
Путин отметил весомый вклад иностранных партнёров в оснащение завода и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Амурский ГПЗ входит в число крупнейших инфраструктурных проектов Газпрома на Дальнем Востоке, его начали строить в 2015 году. Выход завода на полную производительность увеличит перерабатывающие мощности компании на 80%.
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