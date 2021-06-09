Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным жителей, обвиняемых в организации незаконного пребывания более 500 иностранцев в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСБ.

Было установлено, что двое мужчин проводили для мигрантов фиктивные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. Иностранцам гарантировали положительный результат сдачи испытаний.

«Противоправная схема заключалась в предоставлении мигрантам заранее подготовленных правильных ответов на тест «Говорение» для их заучивания, а также диктовку правильных ответов с использованием мобильного телефона и скрытого наушника», — пояснили в пресс-службе.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники свердловского управления ФСБ. Суд признал граждан виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), им дали по два года условно с испытательным сроком два года, назначен штраф в размере 80 и 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пришлось привлечь к работе в общественном транспорте жителей других регионов РФ из-за нехватки мигрантов.

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