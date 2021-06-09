Москва, 9 июня, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В современной Польше период Польской народной республики преподносится как однозначно черный период, в котором якобы нет ничего светлого, никаких полутонов. Об этом 9 июня заявил шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории», которые проход впресс-центре REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории»

«Как Вторая мировая война задействована в современной польской политике исторической памяти? В политическом обиходе она появилась в 2004 году благодаря партии «Право и справедливость». На что опирались основные тезисы это концепции политики исторической памяти? Во-первых, на то, что история не должна быть монополией профессиональных историков, а должна быть предметом государственной политики, — рассказал Стремидловский. — Во-вторых, что государство должно относиться к истории как к инструменту построения сообщества, фокусируя внимание поляков на их героических поступках, подчёркивая патриотизм предков и восстанавливая пропорцию между разговорами о коллективной вине во Второй мировой войне и героическими подвигами».

Также он рассказал, что, согласно этой концепции, государство должно вести борьбу за то, чтобы мир заметил польский героизм и его вклад в победу над нацизмом и коммунизмом в противовес политике исторической памяти в Германии, Израиле и России.

«Историческая политика должна проводиться с помощью современных средств — комиксов, игр, фильмов и сериалов. У каждого поляка должен был быть сформирован устойчивый эмоционально-чувственный образ по отношению к тем или иным эпизодам истории. В польских музеях это очень заметно. Старт был дан в 2004 году открытием музея Варшавского восстания. Там делается акцент не так, как в российских или советских музеях, на представление аутентичных экспонатов. А именно на создание атмосферы. Экспонатов меньше, но больше средств воздействия на эмоции, на чувства и психику, — сказала Стремидловский. — Что касается общей концепции. Там есть две значимые даты. 17 сентября 1939 года: «удар в спину», война на два фронта с гитлеровской Германией и Советским Союзом. Хотя, конечно, на самом деле война на два фронта была, но в спину Польше ударил не СССР, а Восточная Пруссия и Катынский расстрел 1940 году».

При этом он рассказал, что после того, как партия «Право и справедливость» вернулась к власти в 2015 году, начинает создаваться культ бывшего президента Польши Леха Качиньского как руководителя польского сопротивления против коммунизма.

«А истинную роль Качиньского как главного организатора антикоммунистического сопротивления ПНР якобы затмили посткоммунисты. И вот эти «розовые» хотят будто бы сделать всё, чтобы никто не знал об истинной роли погибшего президента, — сказал Стремидловский. — Возникает необходимость в полной дискредитации ПНР, спецслужб и всех людей, которые не входили в активное сопротивление. А это процентов 80 поляков».

Как рассказал Стремидловский, согласно такой политике исторической памяти, период ПНР преподносится как однозначно черный период, в котором якобы нет ничего светлого, никаких полутонов.

Также, как пояснил Стремидловский, происходит негативная ревизия истории Армии Крайовой и лондонского правительства.

«Новыми героями стали проклятые солдаты. Это участники антисоветских и антикоммунистических организаций, которые появились в конце Второй мировой войны и после ее окончания вели партизанскую войну. Был установлен день их памяти — 1 марта. Проклятых солдат официальная пропаганда наделяет качествами рыцарей добра и семенем, из которого выросла современная Польша. Но их максимум было 50 тысяч. А реально воевало 10 тысяч. И на этом ничтожном количестве этих странных персонажей делается фундамент Польской республики. А между тем на совести этих проклятых солдат не только советские войска и солдаты. В основном это невинные жертвы среди гражданского населения», — рассказал Стремидловский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».