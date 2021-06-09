Москва, , 14:51 — REGNUM Попытки коллекторского сообщества привлечь депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») к уголовной ответственности говорят об их больших лоббистских ресурсах. Об этом 9 июня заявил сам парламентарий на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

С просьбой привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности выступила Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Основанием для этого стали резкие высказывания Милонова в адрес представителей этой профессии.

«Отдаем материалы, получаем заключение независимых экспертов и направляем эти материалы в Следственный комитет Александру Ивановичу Бастрыкину, потому что Следственный комитет в лице председателя вправе возбуждать уголовные дела в отношении депутатов», — сказал директор НАПКА Борис Воронин.

«Можете представить какие лоббистские возможности есть у этой малопочтенной организации», — парировал Милонов.

Глава НАПКА напомнил, что в конце 2020 года депутат, выступая на одном из федеральных телеканалов, позволил себе резкие высказывания в адрес коллекторов. После этого НАПКА отдала запись эфире в независимую экспертизу для проведения социологического и лингвистической экспертизы, а также с целью установить подпадает ли высказывание Милонова под статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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