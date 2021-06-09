Пречистое, Ярославская область, 9 июня, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Ярославской области в посёлке Пречистое от удара молнии сгорел жилой дом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС России по Ярославской области.

Vk.com/Пречистое Пожар после удара молнии

Пожар случился поздним вечером во время грозы. В этот момент в доме находились хозяин и его супруга. Они только переехали в новое жилье.

«Ударила молния в дом и с чердака начало гореть, пока пожарные приехали уже всё. Огонь сразу на первый этаж перешёл и всё. Мы в этом доме жили уже полтора месяца, сами построили. Были небольшие недоделки, но мы уже переехали потихоньку, доделывали с зарплаты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM владелец дома Юрий Собакин.

Дом тушили силами пожарной части №46 пожарно-спасательной службы Ярославской области. Звонок поступил к диспетчеру в 20.47, пожар удалось потушить только в 0.40. Жилье полностью уничтожено. Сейчас погорельцы живут на съёмной квартире. После пожара они получили небольшую помощь от местных властей, но на восстановление дома её не хватит.

«Мы с женой вдвоём были прописаны, нам выплатили по 10 тысяч. Потом должны ещё по две минимальных выплатить. А так мне ещё моя организация помогла», — пояснил владелец сгоревшего дома.

В самом Первомайском районе начался сбор средств на помощь погорельцам, оставшимся без средств к существованию.