В Ярославской области от удара молнии сгорел дом
Пречистое, Ярославская область, 9 июня, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Ярославской области в посёлке Пречистое от удара молнии сгорел жилой дом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС России по Ярославской области.
Пожар случился поздним вечером во время грозы. В этот момент в доме находились хозяин и его супруга. Они только переехали в новое жилье.
«Ударила молния в дом и с чердака начало гореть, пока пожарные приехали уже всё. Огонь сразу на первый этаж перешёл и всё. Мы в этом доме жили уже полтора месяца, сами построили. Были небольшие недоделки, но мы уже переехали потихоньку, доделывали с зарплаты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM владелец дома Юрий Собакин.
Дом тушили силами пожарной части №46 пожарно-спасательной службы Ярославской области. Звонок поступил к диспетчеру в 20.47, пожар удалось потушить только в 0.40. Жилье полностью уничтожено. Сейчас погорельцы живут на съёмной квартире. После пожара они получили небольшую помощь от местных властей, но на восстановление дома её не хватит.
«Мы с женой вдвоём были прописаны, нам выплатили по 10 тысяч. Потом должны ещё по две минимальных выплатить. А так мне ещё моя организация помогла», — пояснил владелец сгоревшего дома.
В самом Первомайском районе начался сбор средств на помощь погорельцам, оставшимся без средств к существованию.