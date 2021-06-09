Москва, , 14:23 — REGNUM Подготовка в проведению американо-украинских учений на территории Украины — это всё пока инерционная история. Потому что подобного рода мероприятия планируются задолго до назначенного срока, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Поэтому есть большая вероятность того, что после успешных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Бацдена подобного рода учения сократятся в объёме, и, соответственно, может быть даже часть таких плановых учений будет отменяться.

А сейчас подготовка к американо-украинских учений выглядит в старом режиме конфронтации, когда НАТО максимально усиливало своё присутствие у границ России. Соответственно, раздувая и бюджеты, и форматы вооружений, которые доставляются на эти учения.

Мы помним, что буквально две недели назад были достаточно серьезные наращивания войск вдоль границе Российской Федерации и в Прибалтике, и на Украине.

В свою очередь Вооруженные силы РФ были приближены к границам, и провелись очень серьезные учения», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина готовится к совместным с НАТО учениям Sea Breeze 2021, крупнейшим за многие годы.

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