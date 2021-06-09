Нур-Султан, 9 июня 2021, 14:23 — REGNUM Продвигать казахский язык через развитие домов дружбы Казахстана призвал государственный секретарь республики Крымбек Кушербаев 9 июня во время расширенного заседания совета ассамблеи народов Казахстана.
«В качестве стратегической задачи нами будет продолжена многоплановая работа по интеграции всех этно-социальных групп в единую нацию», — сказал Кушербаев.
По его словам, ассамблеи необходимо принять меры по развитию социально-ориентированной, благотворительной деятельности и волонтерства.
Госсекретарь добавил, что членам ассамблеи необходимо концептуально и по-новому подойти к работе домов дружбы. По его словам, они должны стать центрами интеграции и консолидации этносов вокруг казахского народа.