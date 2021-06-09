Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Сборная Словакии по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в матчах чемпионата Европы. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба команды.

Во время Евро-2020 словацкая команда будет тренироваться на базе футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке.

На групповом этапе сборная Словакии встретится с командами Польши (14 июня) и Швеции (18 июня), обе игры пройдут в Санкт-Петербурге. После этого их ждёт матч с Испанией в Севилье (23 июня).

Напомним, Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).