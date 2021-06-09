Киев, 9 июня 2021, 14:26 — REGNUM Украина будет добиваться выполнения Газпромом всех европейских директив в отношении газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина на пресс-конференции после выступления на форуме «Украина 30. Экология».
Прежде всего, речь идёт о разделении функций поставки и транспортировки газа или так называемом «анбандлинге».
Стефанишина отметила, что Украина прорабатывает сценарий возвращения полного пакета санкций против «Северного потока — 2» на случай, если он будет достроен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт заявил, что от украинских политиков всё чаще звучат сугубо популистские заявлении о «Северном потоке — 2».
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