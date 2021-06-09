Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Вылет самолета с журналистами пресс-пула Белого дома США на борту, из-за появившихся в нынешнем году на восточном побережье страны в огромном количестве цикад, пришлось перенести. Об этом 9 июня сообщает газета The New York Times.

По информации журналистов издания, цикады попали в двигатель самолета, который должен был взлететь вечером 8 июня по местному времени, и из-за этого рейс пришлось отложить. Уточняется, что рейс был сначала перенесен с 21:00 на 23:00 8 июня, а затем на 02:15 9 июня.

Также отмечается, что цикад было настолько много, что рой был виден даже на метеорадарах.

При этом поясняется, что журналисты, вылет которых сорвали цикады, должны были лететь в Европу для освещения первой поездки президента США Джо Байдена за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что самолет вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис через несколько минут после взлёта вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд.